Biden e Von der Leyen apoiam Angola no Corredor do Lobito

Ao longo da cimeira do G20, Biden e Von der Leyen comprometeram-se a apoiar a expansão do Corredor do Lobito, infraestrutura estratégica para o continente africano.

O Corredor do Lobito liga a Zâmbia, a República Democratica do Congo e o interior de Angola aos mercados globais, através do porto angolano do Lobito. «Para acelerar este trabalho em parceria com os três países africanos, a União Europeia e os Estados Unidos estão a unir-se para apoiar o desenvolvimento do Corredor, nomeadamente através do lançamento de estudos de viabilidade para uma nova expansão da linha ferroviária greenfield entre a Zâmbia e Angola», lê-se na declaração conjunta dos EUA e UE, à margem da cimeira do 20. Dando como exemplo o impacto das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias no acesso à produção de alimentos, Biden declarou a importância destas na redução, por exemplo, da escassez de alimentos que existe em diferentes partes do mundo.

O investimento em infraestruturas de transporte através do Corredor do Lobito permitirá melhorar o transporte de mercadorias, reduzir o tráfego rodoviário e impulsionar o investimento e desenvolvimento económico em Angola, na RDC e na Zâmbia.

Joe Biden anunciou ainda na sua posterior visita ao Vietname o investimento de mais de mil milhões de doláres na produção de energia solar em Angola.

Com estas recentes declarações, Joe Biden vem reafirmando um apoio e um investimento dos EUA na relação com Angola, hoje visto como um parceiro estratégico dos americanos no Continente Africano.