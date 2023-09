Remodelação em marcha... em Belém

Depois da Praça do Império – cuja remoção dos brasões florais suscitou tanta polémica mas que acabou com a substituição dos buchos da antiga escola de jardinagem de Lisboa por desenhos em calçada à portuguesa no chão circundante da fonte central –, é a vez do Palácio de Belém, ou melhor, o Museu da Presidência sofrer obras para a sua ampliação.

Os tapumes escondem agora parcialmente os muros exteriores do Palácio que tem como inquilino o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E por lá ficarão até ao próximo mês de dezembro, quando termina o prazo para a conclusão do projeto. Nos passeios de Belém, sempre cheios de turistas, estrangeiros mas também portugueses, não faltou quem logo gracejasse que Marcelo remodela Belém antes ainda de António Costa mexer no seu Governo de maioria absoluta e corrigir o desaforo que irritou o Presidente, despejando finalmente João Galamba do Ministério das Infraestruturas. E o Palácio de Belém vai continuar cor-de-rosa.