Ministro da Educação garante que mais de 2.500 professores foram colocados esta sexta-feira.

Mais de 2.500 professores foram colocados na terceira reserva de recrutamento, anunciou esta sexta-feira o ministro da Educação, garantindo que “a máquina de substituição e contratação de professores está a funcionar”.

“A máquina está a trabalhar, estamos a suprir as necessidades, estamos a acompanhar e a apoiar as escolas, as direções de escolas estão muito empenhadas e vamos continuar a trabalhar”, disse João Costa na inauguração de uma Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola Secundária Dr. José Afonso, no Seixal

O ministro adiantou que ao longo desta semana e da semana passada foram feitas centenas de colocações e desde o dia 23 de agosto já foram colocados professores em mais de 39 mil horários.

Na terceira reserva de recrutamento, que terminou hoje, foram pedidos professores para 3.445 horários, dos quais foram ocupados 2.528 (73,38 por cento do total), sendo que 1.402 são horários completos e 1.126 incompletos.