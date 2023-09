Proteção Civil alerta população devido ao agravamento do estado do tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pediu à população para adotar medidas preventivas devido ao esperado agravamento do estado do tempo, com chuva, vento forte e agitação marítima previstos para os próximos dias.

A Proteção Civil alerta, em comunicado, que podem ocorrer inundações em zonas urbanas, cheias, deslizamentos de terras, contaminação de fontes de água potável ou arrastamento de objetos soltos e estruturas móveis para as estradas, aumentando dessa forma os riscos de acidentes de viação.

A Autoridade recomenda que sejam desobstruídos os sistemas de escoamento e fixadas corretamente estruturas soltas ou suspensas.

À população pede-se ainda cuidado na circulação junto a áreas arborizadas ou perto do mar, não praticar atividades marítimas, reduzir a velocidade na condução nas estradas e não atravessar zonas que registem inundações.