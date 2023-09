Praia Foz do Lizandro novamente interdita a banhos

A Praia da Foz do Lizandro, perto da Ericeira, no concelho de Mafra, voltou a estar interdita a banhos esta sexta-feira por poluição na água do mar, aponta em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Face aos resultados das análises realizados pela Agência Portuguesa do Ambiente a “praia foi hoje interdita a banhos” pois foram revelados “valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência” deste modo, a AMN declarou a “agua imprópria para banhos”.

O delegado de saúde regional deu instruções para que fosse hasteada a bandeira vermelha.

O comunicado esclarece que a interdição manter-se-á até que os resultados das análises à qualidade da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro de parâmetros de referência.

A praia da Foz do Lizandro esteve interdita a banhos entre os dias 6 e 13 de setembro pelo mesmo motivo.

Outras praias no concelho de Mafra, no distrito de Lisboa, também estiveram interditas a banhos, como por exemplo, a praia do Algodio, interdita entre 6 e 9 de setembro, e a praia dos Pescadores, interdita a banhos no início do mês.