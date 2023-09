Acidente em Tondela deixa bastonário da Ordem dos Médicos ferido

Uma colisão entre dois carros no Itinerário Principal 3 (IP3), em Tondela, provocou, esta sexta-feira, quatro feridos, entre eles Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos.

O acidente obrigou ainda ao corte das faixas nos dois sentidos.

"O IP3 está cortado em ambos os sentidos, entre o nó norte e o nó sul de acesso a Tondela, uma vez que a colisão se deu junto a Carvalhal, ao quilómetro 99,4", adiantou o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Tondela.

A gravidade dos ferimentos das quatro pessoas não foi ainda divulgada, aquando das declarações do segundo-comandante, as vítimas ainda estavam a ser avaliadas pelos médicos do INEM.

O alerta foi dado pouco depois das 10h30 e foram mobilizados para o local 25 operacionais, apoiados por nove veículos, entre os Bombeiros de Tondela, a GNR e o INEM. Foi também ativado um helicóptero.