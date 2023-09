Kremlin nega assinatura de acordo durante visita de Kim Jong-un

O governo russo garantiu, esta sexta-feira, que nenhum acordo foi assinado entre a Rússia e a Coreia do Norte, durante a visita de Kim Jong-un, ao país.

"Não foi assinado qualquer acordo, nem isso estava previsto", sublinhou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov aos jornalistas em Moscovo, citado pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos suspeitam de que a Rússia quer comprar armas à Coreia do Norte para usar na guerra contra a Ucrânia, enquanto o país liderado por Kim Jong-un quer adquirir tecnologias para os programas nuclear e de mísseis.

Na sequência, Washington advertiu Pyongyang de que sofrerá consequências se contribuir para o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia.

Recorde-se que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu-se com Kim Jong-un na quarta-feira no cosmódromo de Vostochny, no extremo oriente russo.

Kim, que efetua uma rara visita a um país estrangeiro, mostrou-se confiante na vitória da "Grande Rússia" na Ucrânia após as conversações com Putin.

O líder norte-corano partiu esta sexta-feira para Vladivostok, onde deverá assistir no sábado a uma demonstração das capacidades militares da Frota do Pacífico, depois de ter visitado fábricas de aviões de combate em Komsomolsk-on-Amur, no leste da Rússia.