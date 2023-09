Braga. Detido homem que incendiou carro da ex-namorada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 29 anos, suspeito de atear fogo ao carro da ex-namorada em Amares, no distrito de Braga.

“Atuando num quadro continuado de violência doméstica, por motivos fúteis e de forma intencional, durante a noite, deslocou-se à zona onde a vítima reside e ateou fogo ao veículo habitualmente utilizado por esta, de imediato dali saindo, assim provocando um incêndio, que se propagou à mancha florestal adjacente”, informa a PJ, através de comunicado.

O homem ao atear o incêndio, a 1 de setembro, para além de ter destruído totalmente o veículo, colocou em perigo a floresta e as edificações próximas.

“O incêndio foi detetado precocemente pelos familiares da vítima e alguns vizinhos, os quais prontamente tomaram as ações necessárias para evitar a propagação do mesmo, até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Amares, assim se evitando danos mais severos”, lê-se no mesmo comunicado.

O arguido, sem ocupação profissional, “apresenta adição a substâncias estupefacientes” e, quando abordado e detido pelas autoridades, manteve permanente postura agressiva e hostil.

Vai agora ser presente a juiz para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.