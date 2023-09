Vídeo. Santos Silva destaca regresso dos debates quinzenais em arranque de nova sessão legislativa

A nova sessão legislativa da Assembleia da República começa esta sexta-feira e Augusto Santos Silva partilha um vídeo, onde dá destaque às novidades.

Os debates quinzenais regressam, há um novo Regimento e um reforço da fiscalização política ao Governo.

"Inicia-se hoje a segunda sessão legislativa desta legislatura. É uma sessão muito importante do ponto de vista político. Faço notar que entra em vigor um novo Regimento da Assembleia da República, que faz regressar os debates quinzenais com o primeiro-ministro", afirma no vídeo, partilhado na rede social X, antigo Twitter.

No mesmo vídeo, o presidente da Assembleia da República faz questão de lembrar que esta segunda sessão legislativa da legislatura do atual Governo será marcada pela passagem do 50.º da revolução do 25 de Abril, “isto é, da origem da nossa democracia parlamentar, pluralista, como nós a vivemos e acarinhamos".