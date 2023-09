Moção de censura do Chega divide direita

O PSD vai abster-se na votação da moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega, que será debatida na próxima semana.

A decisão foi anunciada pelo presidente do partido, Luís Montenegro, na reunião da bancada parlamentar nesta quinta-feira, tendo o líder social-democrata classificado a iniciativa do partido de André Ventura como «uma criancice e uma infantilidade».

No final da reunião, em declarações aos jornalistas, Montenegro reiterou que «esta moção de censura não serve para nada», já que terá chumbo certo graças à maioria absoluta do PS.

Posição diferente tem a Iniciativa Liberal, que irá votar a favor, apesar de considerar a proposta do Chega «uma manobra de distração» que dará «palco ao PS». À Lusa, a deputada liberal Patrícia Gilvaz justificou a decisão com o contexto sócio-económico do país, que tem vindo a «degradar-se de forma constante e crescente», e a incapacidade do Executivo de António Costa em encontrar soluções.