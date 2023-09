Clube dos Pensadores está de volta com Luís Filipe Menezes

O fundador do Clube dos Pensadores ( CdP), Joaquim Jorge convidou Luís Filipe Menezes, antigo líder do PSD e ex- presidente CM Gaia, para estar presente dia 25 de Setembro, segunda-feira, pelas 21h30 em Hotel Holiday Inn Porto-Gaia.

A conferência/debate “ Portugal, hoje” abordará política nacional e local.

O CdP está de volta e vai a caminho de perfazer 18 anos, acontecerá no início de 2024 e atingirá por essa altura a maioridade cívica e de cidadania. Luís Filipe Menezes sempre mostrou disponibilidade para estar presente no CdP, quer quando estava no poder, como presidente de Câmara e líder do PSD, quer como simples cidadão sem cargos.

O CdP já recebeu inúmeras personalidades do Norte: Pedro Abrunhosa, Sobrinho Simões, Belmiro de Azevedo, Júlio Machado Vaz, Miguel Cadilhe, Rui Rio, Vitor Baía, Rui Reininho, André Villas-Boas, João Semedo, Orlando Gaspar, Nuno Melo, João Teixeira Lopes, Rui Sá, Manuel dos Santos, António Tavares, entre outras.

Falam muito no Norte, mas quando se faz algo interessante e com valor há pessoas que renegam isso.

Não entendo porque Rui Moreira se escusa a estar no Clube dos Pensadores?! Rui Moreira estudou com Joaquim Jorge no colégio Brotero na Foz. Rui Moreira, antes de ser presidente da CM Porto, esteve uma vez no CdP, depois de presidente evita. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FCPorto já foi convidado, mas nunca disse que não estaria presente, mas alega sempre falta de tempo.

Escutar Luís Filipe Menezes no CdP é muito diferente de o escutar num contexto partidário.

Luís Flipe Menezes sempre pensou, para além, do seu partido ( PSD) e sempre valeu mais do que o seu partido.

Luís Filipe Menezes, actualmente presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe Portuguesa, é sempre um putativo candidato a algo importante, foi quase tudo na política portuguesa: líder do PSD, deputado, membro de um governo e presidente da CM Gaia.

É irrefutável que foi o melhor presidente que Gaia teve. Faltam dois anos para as eleições autárquicas e muitos gaienses anseiam o seu regresso, porém ainda falta muito tempo.

Desde que, Luís Filipe Menezes saiu de Gaia, a cidade ficou órfã, triste, sem classe e perdeu um presidente.

Luís Filipe Menezes como líder do PSD, pelo que passou mostrou à saciedade, que alguém do PSD tem mais inimigos e estolhos, do que de outro partido. O PSD, em vez de se virar para fora, continua a alimentar lutas internas e autofágicas. Isso aconteceu com Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, Pedro Passos Coelho, Rui Rio, para não falar de Sá Carneiro. O maior adversário do PSD, é ele próprio.

Todavia, como cidadão atento e exercendo os seus direitos cívicos e de cidadania continua a intervir publicamente sempre que entende fazê-lo.