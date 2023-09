"Mal viver" de João Canijo é o candidato português aos Óscares

O filme “Mal viver” de João Canijo, é o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares de 2024, revelou esta quinta-feira a Academia Portuguesa de Cinema.

Entre os quatro que estavam a votos, “Mal Viver” e “Viver Mal”, de Canijo, “Légua” de Filipa Reis e João Miller Guerra, e “Nayola”, a longa-metragem de animação de José Miguel Ribeiro, “Mal viver” foi o mais votado pelos membros da academia.

Candidato de Portugal a uma nomeação ao Óscar de Melhor Filme Internacional da 96.ª edição dos prémios norte-americanos de cinema, “Mal viver” conta a “história de uma família de várias mulheres de diferentes gerações, que arrastam uma vida dilacerada pelo ressentimento e o rancor, que a chegada inesperada de uma neta vem abalar, no tempo de um fim de semana” lê-se na sinopse do filme.

“Viver Mal” é o filme que se segue, onde o enredo acontece paralelamente aquela história, focando-se nos hóspedes que passam no hotel.

O elenco, predominantemente feminino, conta com Rita Blanco, Anabela Moreira, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto, Filipa Areosa, Leonor Silveira, Lia Carvalho, Beatriz Batarda, Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral, e ainda Nuno Lopes e Rafael Morais.

Os dois filmes estrearam-se no festival de Berlim, com João Canijo a receber o Urso de Prata do Prémio do Júri por "Mal Viver".

Nos cinemas portugueses, este filme somou 16.457 espectadores. Para outubro está prevista a estreia dos dois filmes em França.

Nos Óscares, Portugal nunca teve um filme nomeado na categoria de Melhor Filme Internacional, anteriormente conhecida como Melhor Filme Estrangeiro, em língua não-inglesa.

Os nomeados para a 96.ª edição dos Óscares, os prémios de cinema dos Estados Unidos, são divulgados a 23 de janeiro de 2024 e a cerimónia está marcada para 10 de março, em Los Angeles, Califórnia.