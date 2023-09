Vacinação da gripe e covid-19 abrange maiores de 60 anos, doentes crónicos e residentes em lares

A campanha de vacinação contra a covid-19 e a gripe começa a 29 de setembro e abrange maiores de 60 anos, residentes em lares, profissionais de saúde, trabalhadores dos lares e doentes crónicos, anunciou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde.

"Os critérios de elegibilidade para a vacinação serão muito semelhantes àquilo que já foram o ano passado. Portanto, estamos a falar de pessoas com mais de 60 anos, os residentes em lares, os profissionais de saúde e os profissionais que trabalham em lares e as pessoas com menos de 60 anos, mas que têm doenças crónicas", disse à agência Lusa o subdiretor-geral da Saúde.

André Peralta Santos adiantou que a expectativa é conseguir vacinar entre 2 e 2,5 milhões de pessoas, garantindo que haverá vacinas suficientes para todos que pretendam receber a vacina.

"Durante esta campanha de vacinação, aquilo que podemos assegurar é que quando iniciarmos o processo de vacinação, teremos vacinas em suficiente número de forma a termos um processo de vacinação estável", sublinhou.

As farmácias vão administrar pela primeira vez este ano a vacina contra a covid-19, que será dada em simultâneo com a vacina da gripe.

Quanto aos residentes em lares, a vacinação será feita no local por profissionais do Serviço Nacional de Saúde.

Segundo o responsável, a vacina da gripe "é um pouco diferente, é uma vacina da gripe reforçada", mas a da covid-19 é exatamente a mesma.

Estes utentes podem agendar diretamente na sua farmácia de proximidade e estará também disponível uma plataforma de agendamento centralizado. Os que têm menos de 60 anos, mas têm uma doença crónica, e cuja recomendação é serem vacinados em unidades do Serviço Nacional de Saúde vão receber uma convocatória, através de SMS.