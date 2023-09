Homem baleado no Seixal quando foi comprar viatura em segunda mão

Um jovem, com cerca de 20 anos, foi baleado na perna num assalto na tarde desta quarta-feira no Seixal, avança o Correio da Manhã.

Segundo a mesma fonte, a vítima encontrava-se no junto da igreja de Casal do Marco para comprar um carro de segunda mão, de matrícula holandesa.

O incidente ocorreu cerca das 13h20, quando um homem apareceu no local e disparou contra a perna do jovem, roubou um colar de valor que estava dentro da viatura e ainda levou uma mala com 35 mil euros em dinheiro, que a vítima trazia para realizar a compra do carro.

A vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, apenas com ferimentos ligeiros.

O assaltante fugiu e as autoridades estão a tentar localizá-lo.