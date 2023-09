PSP apreende mais de de 5.600 artigos contrafeitos no valor de 150 mil euros

A Polícia de Segurança Pública revelou, esta quarta-feira, que deteve 43 pessoas e apreendeu 5.652 artigos contrafeitos, a maioria corresponde a roupa e calçado, no valor de cerca de 158 mil euros durante uma operação de fiscalização dedicada à contrafação.

Das 43 detenções, três foram feitas por posse de arma proibida e cinco por tráfico de droga, tendo ainda sido identificadas 28 pessoas.

A PSP, em comunicado, refere que realizou 166 operações de fiscalização durante uma operação desenvolvida em todo o país, relacionados com a criminalidade cometida contra a propriedade industrial, nomeadamente a contrafação.

De acordo com as autoridades, estas ações culminaram com a apreensão de 5.652 artigos contrafeitos, tendo sido ainda apreendidos diversos acessórios como malas, relógios e óculos de sol.

A PSP atuou em feiras, mercados, estabelecimentos comerciais, armazéns e outros espaços onde se podem produzir este tipo de artigos, que acreditam que as receitas sustentam outro tipo de atividades criminosas, como atividade terrorista.