Tempestade Daniel. UE anuncia envio de ajuda de vários países europeus para a Líbia

A Comissão Europeia anunciou, esta quarta-feira, o envio de ajuda da Alemanha, Roménia e Finlândia para a cidade de Derna, na Líbia, atingida recentemente por inundações, no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE).

Balazs Ujvari, porta-voz da Comissão Europeia, anunciou, na rede social X (antigo Twitter), que “o Mecanismo de Proteção Civil da UE foi ativado”.

A ajuda consiste em tendas, camas de acampamento, cobertores, 80 geradores elétricos, tendas hospitalares e tanques de água, conforme especifica um comunicado da Comissão.

Para além do apoio em material, a UE divulgou que iria igualmente enviar uma ajuda financeira de 500 mil euros para auxiliar na resposta às necessidades mais urgentes das comunidades líbias afetadas pela tempestade Daniel.

Pelo menos 30 mil pessoas foram deslocadas por causa da tempestade, de acordo com o mais recente balanço da Organização Internacional para as Migrações (OIM) que as autoridades líbias dizem ter provocado também muitos milhares de mortos e desaparecidos nesta cidade costeira.

Ainda permanecem incertezas sobre o número exato de vítimas da catástrofe, dado o difícil acesso a esta cidade de 100 mil habitantes.