Bruxelas quer abrir todas as rotas de ajuda de Nagorno-Karabakh

O Conselho Europeu elogiou a reabertura da rota Agdam no território de Nagorno-Karabakh, alvo de discórdia entre Arménia e Azerbaijão.

Esta instituição pediu a ambas as partes para permitirem a retoma de ajuda humanitária em todos os corredores.

"Registamos a passagem de uma entrega humanitária russa através da rota Agdam-Askeran" e "esperamos que crie um impulso para a retoma das ajudas humanitárias regulares à população local", informou o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, através de um comunicado.

Esta terça-feira, um camião que continha ajuda humanitária russa entrou no território de Nagorno-Karabakh pela rota Agdam, considerada pelo Azerbaijão como uma alternativa ao corredor de Lachin, cuja reabertura por Baku também é esperada para breve, informaram fontes azerbaijanas e arménias.

"A situação no terreno está a deteriorar-se rapidamente. É vital garantir o fornecimento de produtos essenciais aos arménios de Karabakh", sublinhou o porta-voz.

"A abertura da rota Agdam-Askeran é um passo importante que deverá facilitar a reabertura também do corredor Lachin. Apelamos a todas as partes interessadas para que demonstrem responsabilidade e flexibilidade no sentido de garantir que tanto a rota Lachin como a rota Agdam-Askeran serão utilizadas", acrescentou.

O presidente do Conselho Europeu tem tentado reduzir as tensões para facilitar a situação humanitária enfrentada pelos arménios de Karabakh.

Nagorno Karabakh, autoproclamado independente em 1991, tem sido um ponto de discórdia entre a Arménia e o Azerbaijão.

Estes dois países travaram duas guerras, uma no início da década de 1990 que terminou com a vitória arménia, e outra em 2020, na qual o Azerbaijão conseguiu retomar o controlo de dois terços do território.