Polónia. Fernando Santos está de saída do comando da seleção

O treinador português Fernando Santos deverá deixar o seu cargo como selecionador da Polónia, segundo avançou, esta terça-feira, a imprensa desportiva polaca.

A saída surge depois de uma série de maus resultados da equipa, comandada pelo ex-selecionador nacional desde janeiro deste ano.

Segundo o jornal polaco WP SportoweFakty, Fernando Santos esteve reunido, esta terça-feira, com Cesary Kulesza, presidente da Associação Polaca de futebol, durante duas horas, mas não foi tomada qualquer decisão definitiva no encontro.

Já esta quarta-feira, o técnico e a Associação Polaca de futebol terão chegado a um acordo e o contrato do selecionador chega ao fim por mútuo acordo

Recorde-se qe Fernando Santos assumiu o comando da seleção da Polónia, que tem como estrela o avançado Lewandowski, oito anos depois de ter estado à frente da equipa das quinas.

A gota de água que precipitou a saída do português terá sido a derrota da seleção polaca, por 2-0, no passado domingo diante da Albânia. No final do encontro, o selecionador foi questionado se iria deixar o cargo de livre vontade e o português garantiu que não.

"Escusam de continuar a perguntar-me se me vou demitir, porque não vou. Se o presidente entender que não me quer como treinador, então havemos de encontrar uma solução, isso sim", disse em conferência de imprensa.