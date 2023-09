Kim Jong-un acredita na vitória da "Grande Rússia"

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, confessou estar convencido da vitória do exército e do povo da "Grande Rússia" na Ucrânia, durante um almoço que lhe foi oferecido pelo presidente russo, Vladimir Putin, no contexto da visita de Kim à Rússia.

"Estou convencido de que o heroico exército e o povo russo, que herdaram brilhantemente as tradições de vitória, demonstrarão dignidade e honra em duas frentes: na operação militar especial e na construção de um Estado forte", afirmou o líder norte-coreano, fazendo ainda um brinde às "novas vitórias da Grande Rússia"..

Depois do almoço, os dois líderes tiveram conversações no cosmódromo russo de Vostochny, na região siberiana de Amur, no extremo oriente da Rússia.

Kim revelou que pretende construir relações estáveis e duradouras com a Rússia com a ajuda de Putin.

"Vamos encorajar a construção de Estados fortes nos nossos países e manter uma verdadeira estabilidade internacional", afirmou.

O Presidente russo brindou ao "futuro reforço da amizade e da cooperação" entre os dois países.

"Ao bem-estar e à prosperidade dos nossos povos", disse num tom solene, de acordo com a televisão estatal russa, citada pela agência francesa AFP. "Um velho amigo é melhor do que dois novos", acrescentou Putin, recorrendo a um provérbio russo.