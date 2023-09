Porto. Idosos hospitalizados devido a intoxicação com produtos químicos em lar

Oito idosos do lar da Associação Social e Cultural de São Nicolau, no Porto, foram hospitalizados esta terça-feira à noite por suspeita de intoxicação por produtos químicos, segundo a agência Lusa.

Cinco dos idosos foram transferidos para o Hospital de Santo António e os restantes três para o Hospital de São João.

Os cinco idosos internados no Hospital de Santo António apresentavam sintomas muito ligeiros e tiveram alta médica esta manhã.

Outros 15 idosos, utentes do lar, foram retirados do espaço e realojados pela Segurança Social noutras estruturas da cidade.

Foram chamadas ao local, na Rua da Reboleira, ambulâncias do INEM e também de bombeiros do Porto, Gaia, Avintes e Gondomar.

De acordo com o Comando da PSP do Porto foram ainda acionados meios da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Segurança Social, depois do alerta pelas 22h00.

Os factos foram participados para investigação sobre o que aconteceu. A Polícia de Segurança Pública diz que tudo indica que os idosos foram hospitalizados supostamente por reação a produtos utilizados na limpeza do espaço.