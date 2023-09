PR no Canadá para visita de cinco dias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai começar esta quarta-feira em Montreal, uma visita oficial de 5 dias ao Canadá. O seu programa está dedicado às comunidades emigrantes portuguesas, porém também inclui um encontro com o primeiro-ministro canadiano.

Esta visita ao Canadá coincide com as celebrações dos 70 anos de chegada dos primeiros emigrantes portugueses oficialmente registados.

Segundo o recenseamento de 2021, vivem cerca de 450 mil pessoas de origem portuguesa no país da América do Norte.

O chefe de Estado português viaja hoje de Lisboa, em avião comercial, e está previsto chegar a Montreal pelas 14h10 locais (19h10 em Portugal Continental).

Esta quarta-feira, ao final do dia, Marcelo Rebelo de Sousa terá um encontro e jantar com a comunidade portuguesa num hotel em Montreal, a segunda maior cidade do Canadá a seguir a Toronto.

O seu encontro com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, está agendado para sexta-feira de manhã.

Na comitiva que acompanha o Presidente da República segue o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e deputados dos seis partidos com maior representação parlamentar.

Os deputados que fazem parte da comitiva são, João Azevedo e Castro, do PS, e Francisco Pimentel, do PSD, ambos eleitos pelos Açores, de onde é oriunda grande parte da emigração portuguesa para o Canadá, Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Bruno Dias, do PCP, e José Soeiro, do Bloco de Esquerda.

Do Canadá, o Presidente da República seguirá para os Estados Unidos da América, para participar no debate geral da 78.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, até 22 de setembro.

Esta sua visita oficial ao Canadá foi antecedida por visitas do primeiro-ministro, António Costa, em 2018, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, em 2022, por ocasião do Dia de Portugal, e do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, em maio deste ano.

O anterior Presidente da República, Cavaco Silva, esteve no Canadá em 2014, mas apenas em Toronto, durante dois dias.

O antigo chefe de Estado, Jorge Sampaio, fez uma visita mais extensa, de oito dias, em que percorreu oito cidades, da Costa Oeste para a Costa Leste: Vancouver, Winnipeg, Otava, Toronto, Montreal e São João da Terra Nova.