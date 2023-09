Pelo menos 24 feridos em ofensiva de Kiev na Crimeia

O Kremlin acusou a Ucrânia de ter realizado uma ofensiva com mísseis contra Sebastopol, na Crimeia, ferindo pelo menos 24 pessoas.

O ataque aconteceu por volta das 3h e, apesar de as defesas antiaéreas terem sido ativadas, provocou um incêndio no estaleiro naval de Svemorzavod.

"De acordo com informações preliminares, o incêndio foi causado por um ataque com mísseis", informou o governador imposto pela Rússia em Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev, através do Telegram.

O governador deslocou-se ao local do incêndio com os serviços de emergência e disse que, "em resultado do ataque, um total de 24 pessoas ficaram feridas, quatro das quais de forma moderada".

O responsável por Sebastopol pediu aos cidadãos que não difundissem vídeos do "incidente" para "não ajudar o inimigo".

Nos últimos meses, a Crimeia e o porto de Sebastopol foram alvos frequentes de ataques ucranianos, segundo os relatórios de guerra das autoridades locais e do Ministério da Defesa russo.