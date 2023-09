Algarve. Ocupação na hotelaria desceu para 89,9% em agosto

A taxa de ocupação quarto foi de 89,9%, 3,0pp (pontos percentuais) abaixo da verificada em 2019 e 2,3 pontos percentuais abaixo da verificada em agosto de 2022, revelou a AHETA.

E, de acordo com os mesmos dados, os mercados que mais contribuíram para a descida homóloga verificada foram os Países Baixos, o Espanhol, o Francês e o Alemão. Já os mercados que registaram maiores subidas foram o Irlandês, Estados Unidos e Canadá e Dinamarca.

Por zonas geográficas, as maiores subidas face a 2019 ocorreram nas zonas de Lagos/ Sagres com 3,4pp; Lagoa/ Silves com 1,2pp; Portimão/ Monchique com 0,3pp. Por seu lado, as principais descidas, face a 2019, verificaram-se em Monte Gordo / VRSA (-3,8pp) Albufeira com -3,9pp e Loulé com -3,3pp.

A estadia média foi de 5,1 noites, o que representa uma descida de 1,7% face a 2019. As estadias médias mais prolongadas foram as do mercado dos Países baixos com 6,5 noites seguido do mercado do Reino Unido, com 6,1 noites.