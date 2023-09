Criança de um ano morre trancada no carro dos pais no Monte da Caparica

Uma bebé de um ano morreu trancada dentro do carro dos pais, na tarde desta terça-feira, no parque de estacionamento do pólo da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Monte da Caparica, avança o Correio da Manhã.

O alerta foi dado pelos pais da menina pelas 15h30.

"Ambos ficaram em choque ao chegar à viatura e deparar-se com a filha trancada, inconsciente", disse uma fonte oficial da GNR.

O carro foi arrombado, a bebé recebeu assistência do INEM, mas já estava em paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado.

A Polícia Judiciária de Setúbal já está a investigar as circunstâncias da morte.