Vulcão no Havai entra em erupção pela terceira vez consecutiva este ano

O vulcão Kilauea, no Havai, entrou de novo em erupção, a terceira vez este ano. As autoridades já emitiram um alerta vermelho, mas o reinício da sua atividade ainda não é uma ameaça para as comunidades circundantes.

Considerado um dos vulcões mais ativos do mundo, Kilauea já tinha entrado em erupção duas vezes este ano, em janeiro e junho, somando-se agora a terceira vez em 2023.

Em 2019, uma série de erupções do mesmo vulcão levaram à destruição de centenas de casas e empresas. Além do mais, esteve em erupção durante 16 meses a partir de setembro de 2021.

A última grande erupção de Kalauea aconteceu em 2018, destruindo diversas casas e deixando milhares de pessoas desalojadas.