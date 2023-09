Diogo Costa na lista dos 10 melhores guarda-redes do mundo

Diogo Costa, guarda-redes do F.C Porto e da seleção nacional, destaca-se na revista inglesa “Four Four Two” estando entre os 10 melhores guardiões da atualidade.

O nº99 dos dragões e titular da equipa das quinas aparece ao lado de grandes nomes do panorama futebolístico internacional como, Yassine Bounou (Al Hilal), Emiliano Martínez (Aston Villa), Gianluigi Donnarumma (PSG), Mike Maignan (Milan), Bernd Leno (Fulham), André Onana (Manchester United), Ederson (Manchester Citu), Ter Stegen (Barcelona) e Alisson (Liverpool).

A revista destaca o facto de Diogo Costa ter sido “o primeiro guarda-redes a defender um penálti e a registar uma assistência num jogo da Liga dos Campeões na última época". A Four Four Two salienta ainda que “na verdade, ele defendeu três penáltis na fase de grupos” reforçando que o jogador “emergiu como o melhor guardião da Primeira Liga nos últimos anos”. Podendo ler-se ainda que “Embora também seja propenso a erros casuais - quem não o é -, Costa é um homem para os grandes momentos e nunca se encolhe sob pressão”.

Diogo Costa consta também da lista dos jogadores mais valiosos da atualidade, segundo o site Transfermarkt. O guardião está avaliado em 45 milhões, a par de Donnarumma (PSG), Maignan (Milan) e Courtois (Real Madrid).