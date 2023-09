Santa Maria da Feira. Estudante universitário acusado de 1.165 crimes de pornografia de menores

Um jovem, de 22 anos, começou a ser julgado, esta terça-feira, por 1.165 crimes de pornografia de menores no Tribunal de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

O arguido, estudante universitário residente em Santa Maria da Feira, tinha em sua posse centenas de ficheiros de imagem e vídeo de teor pornográfico com menores, incluindo crianças de colo com menos de dois anos, que obteve e partilhou com milhares de pessoas através da plataforma OMEGLE.

Por estar em causa um crime contra a liberdade e autodeterminação sexual, o julgamento decorre à porta fechada, só podendo assistir "as pessoas que nele tiverem de intervir, bem como outras que o juiz admitir por razões atendíveis".

A acusação do Ministério Público (MP) refere que, pelo menos entre maio de 2017 e agosto de 2018, o arguido se dedicou à obtenção, detenção e divulgação, com partilha, de fotografias e vídeos de teor pornográfico, com menores de 16 e de 14 anos, incluindo crianças "de colo", com menos de 2 anos.