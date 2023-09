Continuam a ser registadas novas mortes em Marrocos - Fotogaleria

O balanço provisório do terramoto que atingiu Marrocos, na passada sexta-feira à noite, aumentou para 2.862 o número de vítimas mortais.

As consequências do sismo provocaram mortos numa dezena de províncias, sendo as mais afetadas Al Haouz, a sul de Marraquexe e perto do epicentro, com 1.604 mortos, seguida de Taroudant (976 mortos).

As equipas de resgate de Marrocos, que estão a ser apoiadas por grupos estrangeiros, redobraram os seus esforços para encontrar possíveis sobreviventes e prestar assistência a centenas de sem-abrigo.