Bruxelas revê em baixa crescimento para 2023

A Comissão Europeia está mais pessimista quanto à evolução da economia do bloco este ano, estimando que tanto a União Europeia como a Zona Euro cresçam 0,8%, uma revisão em baixa face às estimativas da primavera. Ao mesmo tempo, Bruxelas aponta para uma inflação mais baixa que o esperado este ano, mas mais elevada em 2024 devido, em parte, aos preços da energia.

Também as decisões do Banco Central Europeu (BCE) e a subida das taxas de juro terão impacto. “A política monetária apertada deverá continuar a restringir a atividade económica”, diz o documento, acrescentando que será acompanhado por “um forte abrandamento da concessão de crédito bancário”.

Nestas previsões, Portugal e outros 20 países não estão contemplados, contado apenas com os números para as cinco maiores economias da zona euro e para a Polónia – em que a Alemanha se destaca ao estar previsto uma contração de 0,4% em 2023 (quando antes projetava ainda um crescimento), ainda que recupere em 2024 com um crescimento de 1,1%. A única referência à economia nacional é para indicar uma estagnação no segundo trimestre. “De um modo geral, o PIB contraiu na Hungria, Letónia, Áustria, Chipre, Estónia, Itália e Países Baixos, e estagnou na Alemanha e em Portugal”. Recorde-se que em maio, a Comissão Europeia tinha revisto em alta o crescimento português, apontando para 2,4%, que era aliás, mais do dobro do previsto em fevereiro e era também mais do que o dobro da zona euro.