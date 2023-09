Homem de 46 anos veio a Portugal para encontrar-se com jovem de 15 anos

A Polícia Judiciária de Braga, no sábado, deteve fora de flagrante delito, um estrangeiro de 46 anos, por suspeitas da eventual prática de, pelo menos, dez crimes de pornografia de menores, todos agravados, e de dois crimes de aliciamento de menores para fins sexuais.

Os crimes começaram em fevereiro deste ano, “através de interações em plataforma de encontros nas redes sociais, que evoluíram para contactos mais expeditos em ferramentas de conversação, como o WhatsApp, com troca de ficheiros de cariz sexual, e culminaram, na semana passada, com a deslocação do suspeito a território nacional”, para ter um encontro presencial e contacto sexual com a vítima, de apenas 15 anos, residente na cidade de Guimarães.

Após denúncia junto da PJ, iniciaram-se diligências que permitiram identificar e localizar o suspeito, hospedado num hotel daquela cidade, onde as autoridades concluíram que terá viajado com o objetivo de se encontrar pessoalmente com a vítima.

“Em estreita e permanente colaboração com a vítima e seus familiares, articulada com o Ministério Público, foi possível evitar o contacto presencial do suspeito com a vítima e proceder à detenção do primeiro, sendo-lhe apreendidos equipamentos informáticos e documentação”, explicou a Judiciária

Desta forma, os materiais apreendidos podem permitir a obtenção de relevantes elementos de prova sobre estes factos como sobre outros que possam ter ocorrido com outras vítimas e noutros locais.

O suspeito será presente esta segunda-feira à autoridade judiciária, no Tribunal de Guimarães, para aplicação das medidas de coação.