Kim Jong-Un parte de comboio para encontro com Putin

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, partiu, esta segunda-feira, de comboio para a Rússia, onde estará reunido com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Esta é a mais recente tentativa de estreitar as relações bilaterais entre os dois países, avançaram fontes do Governo sul-coreano.

"Os serviços secretos acreditam que o comboio já partiu e dirige-se para a cidade de Vladivostok", disseram as mesmas fontes à agência de notícias Yonhap.

Os dois líderes devem discutir a possibilidade de a Rússia comprar armas à Coreia do Norte para usar na guerra da Ucrânia.

Esta vai ser a primeira visita de Kim à Rússia nos últimos quatro anos e meio e a sua primeira saída do país desde o início da pandemia de Covid-19.

A Coreia do Norte tem tentado impulsionar as suas relações com a Rússia à medida que a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão aumentam a sua colaboração em segurança e defesa.