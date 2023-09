Sismo em Marrocos. Portugal envia avião da Força Aérea para retirar portugueses

O Ministério dos Negócios Estrangeiros disponibilizou várias vias de contacto para os portugueses em Marrocos que pretendam ser retirados do país, na sequência do sismo que deixou um rasto de destruição e já matou mais de mil pessoas.

"Na sequência do sismo em Marrocos, Portugal prepara-se para enviar um avião da Força Aérea para Marraquexe, para retirar os portugueses que queiram regressar a Portugal. Os cidadãos portugueses que pretendam regressar ao país devem contactar o Gabinete de Emergência Consular (+351217929714/+351961706472) ou a Embaixada de Portugal em Rabat (+212 674731819)", pode ler-se no comunicado do MNE.

Num comunicado anterior, o Governo já tinha adiantado que os portugueses em Marrocos com quem tinha estado em contacto estavam bem, não tendo sido reportados problemas de saúde ou danos materiais significativos.