Divergências com Costa são "normais" e decorrem do funcionamento da democracia, diz Marcelo

O Presidente da República tentou desvalorizar o incómodo entre Belém e São Bento ao dizer que as divergências são normais.

"Nunca houve divergências que não sejam o funcionamento normal da democracia, são divergências normais que acontecem ao longo de oito anos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

"Em termos institucionais o Estado português é um", sublinhou o chefe de Estado, no Monte Sobral, em Alcáçovas, à margem na cerimónia de evocação dos 50 anos da criação do Movimento dos Capitães, evento que contou também com a presença do primeiro-ministro.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda a disponibilidade de apoio português a Marrocos, na sequência do sismo que matou mais de mil pessoas, como exemplo de unidade institucional. Portugal "em política externa, como em política interna, no fundamental é exemplar", disse, acrescentando que "a convergência e a eficácia é total".