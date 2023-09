Todos, todos, todos chega ao CDS

Inspirado no Papa Francisco, António Lobo Xavier atualiza a Declaração de Princípios do CDS para o Século XXI, propondo um partido em qe caibam «Todos, todos, todos».

Num documento dividido em 17 pontos, que o próprio deverá apresentar amanhã na Convenção do Partido que marca a rentrée dos centristas, Lobo Xavier atualiza a história do partido à luz da nova realidade.

Ao longo do texto - a que o Nascer do SOL teve acesso - destaca-se uma agenda política antagónica em muitos pontos ao partido rival à direita. Nomeadamente nos pontos 6,7, 8 e 9, os centristas dizem ser «Contra todas as formas de discriminação», «A favor da igualdade entre mulheres e homens», «Abertos ao acolhimento com pragmatismo» e defensores de «Cuidar da Natureza».

Institucionais contra iliberais

Numa estratégia de marcar diferenças e colocar linhas vermelhas, a Declaração de Princípios atualizada reforça a tradição institucionalista do CDS.

No ponto 4 do documento é dito: «O CDS defende intransigentemente as liberdades de expressao e de associação, bem como todas as instituições da democracia e do Estado de direito. O combate político pela defesa desta ordem tornou-se hoje particularmente exigente: no plano internacional , o CDS é contra as novas doutrinas e práticas imperialistas, que procuram impor ao mundo uma ordem não democrática e iliberal; na frente interna, o CDS encontra-se do lado oposto aos que atacam o prestígio das instituições constitucionais, como o parlamento, os tribunais, a lei, os direitos e garantias fundamentais e as forças de segurança».

Não confessional dirigido a todos

Numa procura de chegar a um eleitorado mais vasto e por ventura inspirado no sucesso das palavras do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Lobo Xavier atualiza a definição de partido democrata cristão. No ponto 5 - «Os valores da democracia cristã numa perspetiva não confessional, dirigida a todos» - sublinha-se que «a dignidade da pessoa humana dispõe por definição de uma vocação universal e agregadora». No mesmo ponto, o centrista que foi escolhido para atualizar os princípios do partido escreve que os valores da democracia cristã foram sempre encarados pelo partido «numa perspetiva não confessional e inclusiva».

O documento será entregue ao partido neste sábado, para posterior discussão e aprovação.

Na Convenção, que terá lugar no Largo do Caldas, estarão presentes os ex-líderes Manuel Monteiro, Paulo Portas e Assunção Cristas. José Ribeiro e Castro e Francisco Rodrigues dos Santos não marcam presença por questões de impossibilidade de agenda. No encontro, que, se as condições climtéricas deixarem, será realizado em pleno Largo do Caldas, em frente à histórica sede dos centristas, deverão discursar os três antigos presidentes do partido, numa demonstração de unidade com a direção de Nuno Melo.