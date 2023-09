Espanha. Ministério Público avança com queixa contra Rubiales

O Ministério Público de Espanha avançou, esta sexta-feira, com uma queixa contra Luís Rubiales na sequência do beijo não consentido que deu à jogadora Jenni Hermoso, após a conquista do título mundial de futebol feminino.

Em causa está uma investigação pelos crimes de agressão sexual e coerção.

A posição do Ministério Público, que considera que o comportamento de Rubiales pode constituir um crime de agressão sexual e outro de coerção, surge depois de Jenni Hermoso ter apresentado queixa contra o presidente suspenso da Real Federação Espanhola de Futebol, com este arrisca acusações criminais.