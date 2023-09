Burning Man em lama

Na terça-feira, milhares de pessoas foram, finalmente, retiradas do deserto do recinto do festival de música Burning Man, no Nevada, onde tinham ficado retidas por causa de um temporal que transformou o recinto num «lamaçal».

No domingo já havia começado uma operação de evacuação em massa, batizada de «êxodo», com longas filas de veículos na estrada. No mesmo dia, o gabinete do xerife do condado de Pershing confirmava a morte de uma pessoa durante um «episódio de chuva forte». Segundo a Polícia local, mais de 70 mil as pessoas ficaram retidas pela dificuldade de circulação. As estradas estavam intransitáveis. Foi preciso, por isso, esperar que parasse de chover e que o terreno secasse para permitir a saída dos veículos em segurança.

Parte do público decidiu abandonar os carros e deixar o local a pé no fim de semana, dois dias antes do final do evento. Contudo, os organizadores do festival aconselharam-nos a aguardar pela melhoria das condições climatéricas.

Segundo a SIC Notícias , na terça-feira, as filas – sobretudo de caravanas – eram tão grandes que até os satélites as captaram em imagens.

Recorde-se que o festival, que deveria ter terminado na segunda-feira, feriado do Dia do Trabalhador nos EUA, foi cancelado no sábado por causa da chuva torrencial que caiu no Nevada.

O festival é frequentado por artistas e milhares de pessoas que pagam centenas de dólares por uma entrada.