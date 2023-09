António Costa almoça com João Galamba depois de arrumado o Conselho de Estado

António Costa encerrou o dossiê Galamba nesta semana, que começou com a segunda parte do Conselho de Estado iniciado em julho, com um almoço de ‘jaquinzinhos’ com o seu ministro das Infraestruturas.

O primeiro-ministro comeu à mão os pequenos carapauzinhos fritos no Mercado de Alcântara, em Lisboa, em animada conversa com João Galamba, nesta quinta-feira, logo após a reunião semanal do Conselho de Ministros.

António Costa não dá ponta sem nó. E se os seus silêncios – como o que manteve no Conselho de Estado – são dados a todo o tipo de leituras, também este repasto com o ministro Galamba num restaurante muito frequentado pelos meios políticos e sociais da capital não pode deixar de ter o seu significado. Sobretudo, atendendo à oportunidade. Sendo que, na véspera, a ex-CEO da TAP tornara pública a interposição de uma ação contra as duas sociedades detentoras da companhia de aviação portuguesa cujo pedido de indemnização ascende a 5,9 milhões de euros. Ou seja, ainda que o caso TAP continue a fazer correr tinta, para Costa o caso Galamba está definitivamente encerrado.