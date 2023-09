Kremlin pretende manter compromisso com tratado sobre testes nucleares

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou que a Rússia pretende manter o seu compromisso com o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares e com o fortalecimento do regime de não-proliferação nuclear.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, encontrou-se, esta quinta-feira, com Robert Floyd, secretário executivo da Comissão Preparatória para a Organização do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, onde manifestou "o compromisso da Rússia com o tratado e com o fortalecimento do regime de não-proliferação nuclear", pode ler-se num comunicado da diplomacia de Moscovo citado pela agência russa TASS,

Este orgão do governo russo reforçou que ambas as partes discutiram a interação de Moscovo com a Comissão Preparatória do tratado, especialmente no que diz respeito à criação na Rússia de um segmento do Sistema de Monitorização Internacional, que é "um componente-chave do mecanismo de verificação" do tratado.

A Comissão Preparatória do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, originada em Nova Iorque em 1996 com o objetivo de facilitar a entrada em vigor do Tratado que vincula 44 Estados, incluindo a Rússia, e o estabelecimento de um mecanismo de verificação, que pretende proibir explosões nucleares em todos os lugares acima ou abaixo do solo e na água.

Esta é uma das componentes essenciais do quadro internacional de controlo de armas nucleares e de desarmamento.