Paula Peneda é a primeira mulher a assumir cargo na direção nacional da PSP

A direção nacional da PSP vai contar pela primeira vez com uma mulher polícia, depois da nomeação de Paula Peneda para o cargo de diretora nacional adjunta de recursos humanos.

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, aceitou os nomes propostos pelo novo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana e novo diretor da Polícia de Segurança Pública para as cúpulas destas duas forças de segurança, pode ler-se num comunicado.

Esta instituição avança ainda que Paulo Silvério, que desde 2021 ocupa as funções de Comandante da Unidade de Intervenção da GNR, será o novo segundo comandante-geral da corporação.

Com esta notícia, a estrutura de topo da PSP passa a contar com Paula Peneda no papel de diretora nacional adjunta de recursos humanos, Paulo Lucas como diretor nacional adjunto de operações e segurança, Bastos Leitão como diretor nacional adjunto de logística e finanças e Paulo Pereira como inspetor nacional.

Paula Penedo trabalha como comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP desde 2020, Paulo Lucas, atual comandante da Unidade Especial de Polícia, volta assim à direção nacional da Polícia de Segurança Pública 11 anos depois de sair, Paulo Pereira é atualmente comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e Bastos Leitão é desde 2019 diretor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.