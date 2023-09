Greve de médicos no Norte com adesão entre 85 a 90%

A adesão à greve dos médicos da Administração Regional de Saúde do Norte está, ao segundo dia, a superar os 85% e a rondar os 90%, revelou esta quinta-feira o secretário regional do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) Norte.

Hugo Cadavez, em declarações à Lusa, disse que a adesão tem sido "muito expressiva e muito significativa", sublinhando o impacto nos blocos operatórios dos hospitais e na assistência nos centros de saúde.

"Adesão está a ser idêntica ao dia de ontem [quarta-feira]. Está a ser superior a 85% e a rondar os 90%", sintetizou.

Segundo Hugo Cadavez, esta quinta-feira, no Hospital de São João, no Porto, estão paradas as 11 salas de bloco operatório.

O responsável indicou que há também blocos operatórios encerrados em Penafiel, Viana do Castelo, Matosinhos, entre outros.

Quanto aos centros de saúde, o secretário regional do SIM indicou como exemplo as unidades de Matosinhos, onde, disse, "a adesão foi de 100% e nenhum médico está a trabalhar".

O secretário regional do SIM Norte, frisou a insatisfação dos médicos com as condições de trabalho e com as condições remuneratórias no Serviço Nacional de Saúde

A greve de dois dias termina esta quinta-feira às 00h00.