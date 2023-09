Polémica. Santos Silva diz que fugas de informação são ofensa ao Conselho de Estado e aos conselheiros

O presidente da Assembleia da República disse, esta quinta-feira, que fugas de informação sobre reuniões do Conselho de Estado são uma ofensa aquele órgão e aos conselheiros.

“Acho mesmo que as fugas de informação de reuniões do Conselho de Estado, que são reuniões reservadas, são uma ofensa ao Conselho de Estado e aos conselheiros", disse aos jornalistas, à margem da sua participação na Academia Socialista, iniciativa do PS que decorre até domingo, em Évora.

O presidente da Assembleia da República considera que se trata de “uma questão de honorabilidade de membros de órgãos tão importantes como o Conselho de Estado saberem respeitar as regras".

"E eu conheço essas regras e respeito e, portanto, não tenho nada a dizer sobre o que se passa no Conselho de Estado", acrescentou.

As declarações de Santos Silva surgem após a polémica sobre o silêncio do primeiro-ministro durante o Conselho de Estado ser um sinal de incómodo entre Costa e Marcelo.