Rui Moreira sublinha: "Preciso de um treinador que saiba ganhar, saiba empatar e saiba perder"

Rui Moreira reagiu à polémica gerada pelas suas declarações acerca de Sérgio Conceição e lamentou a divulgação da sua mensagem privada que, diz ter sido tornada pública de “forma descontextualizada”, ainda assim voltou a criticar a situação no FC Porto.

"Hoje parece haver aqui uma situação acrítica em relação ao que se passa no clube e isso preocupa-me. Preocupa-me também a questão do fair play. A questão da Supertaça com o Benfica é uma questão que a mim, como portista, me envergonha. Eu preciso de um treinador que saiba ganhar, saiba empatar e saiba perder. E não deixarei de o dizer em sede própria sempre que entenda. Ainda que lamente que isto tenha vindo a público de forma descontextualizada", afirmou em declarações à TVI

O autarca referiu-se ao episódio em que o técnico dos dragões recusou sair do relvado por vários minutos, quando foi expulso pelo árbitro.

O também membro do Conselho Superior do FC Porto garantiu que nunca desrespeitou Sérgio Conceição.

"Se há alguém que tem o máximo respeito profissional pelo Sérgio Conceição sou eu, acho que fez um grande trabalho no FC Porto. Quando foi atacado, quando a família foi atacada, não vi o líder da claque defendê-lo. Houve uma pessoa que disse que era preciso a administração tomar uma posição mais enérgica relativamente a essa matéria. Questão diferente é se acho que esse processo deve ser alterado", acrescentou.