Notícias sobre silêncio de Costa no Conselho de Estado incomodaram Marcelo

O Presidente da República confessou, esta quarta-feira, ter ficado “estupefacto” com as notícias que davam conta de que o silêncio do primeiro-ministro na reunião do Conselho de Estado se deviam a um incómodo entre os dois.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda que António Costa já veio desmentir essas notícias e que percebe que este não tenha gostado da situação.

"Admito que haja quem se sinta ofendido porque aquilo que disse ou não disse foi mal interpretado", disse o chefe de Estado.

"Eu próprio, hoje, olhando para notícias de jornais, encontrei lá uma versão do silêncio do primeiro-ministro que foi desmentida pelo primeiro-ministro. O que significa que, mesmo em relação ao Conselho de ontem, foi possível haver notícias... que me melindraram, confesso, senti-me incomodado, como imaginam, por não corresponder à visão que eu tinha do que se tinha passado", acrescentou e garantiu: "O sr. primeiro-ministro, quando ficou silencioso, não foi por nenhuma querela com o Presidente da República".

O Presidente da República confirmou assim que António Costa se manteve em silêncio na reunião de terça-feira, mas fez questão de sublinhar que o primeiro-ministro já o tinha informado de que não tencionava usar da palavra.