Costa critica "fugas seletivas" ou "mentiras" sobre o Conselho de Estado

O primeiro-ministro atacou esta quarta-feira quem tem "contado mentiras" sobre o que se passa no Conselho de Estado, acusando-os de prestar “um péssimo serviço" ao país.

"Quem nas últimas reuniões [do Conselho de Estado] tem decidido fazer fugas seletivas, ou contado mentiras sobre o que acontece no Conselho de Estado, presta um péssimo serviço às instituições, à democracia e ao Conselho de Estado. O Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente da República, onde as pessoas se devem sentir livres para se expressarem, ou para não se expressarem, de forma a que o Presidente da República possa beneficiar dessa informação. Comprometer esse caráter de confidencialidade é um mau contributo. E não contarão comigo para esse mau contributo", disse António Costa, em Guimarães.

As declarações do primeiro-ministro foram feitas na sequência de alguns órgãos de comunicação terem noticiado que se tinha mantido em silêncio na reunião de ontem do Conselho de Estado.

Questionado, hoje, pelos jornalistas sobre se tinha ficado ou não em silêncio, Costa recusou-se a responder.

"Não vou nem dizer sim nem vou dizer não, pelo seguinte: nós devemos respeitar as instituições. Por mim procuro respeitá-las, procuro ser bastante escrupuloso no cumprimento das regras institucionais, e quem não o faz, acho que presta um mau serviço ao país", reiterou o líder do Governo.