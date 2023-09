Chega apresenta moção de censura ao Governo "na próxima semana"

André Ventura adiantou, esta quarta-feira, que o Chega vai mesmo avançar com mais uma moção de censura ao Governo de António Costa.

"Este país socialista vai acabar cedo ou tarde. Da nossa parte, uma moção de censura na próxima semana será o primeiro passo para o fazer", afirmou, numa declaração política na reunião da Comissão Permanente.

O líder do Chega já tinha manifestado a intenção de o partido censurar o Executivo a 17 de julho, após uma audiência com o Presidente da República.

A data não foi ainda avançada, mas o Chega só poderá entregar o projeto de resolução a partir de dia 15, data em que se inicia a segunda sessão legislativa.

Recorde-se que o Chega já tinha apresentado uma moção de censura ao Governo, que foi rejeitada, em julho do ano passado, com votos contra de PS, PCP, BE, PAN e Livre e abstenções de PSD e Iniciativa Liberal.