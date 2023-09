Ministro da Educação pediu parecer sobre uso de telemóvel nas escolas

O ministro da Educação revelou esta quarta-feira, que pediu um parecer ao Conselho das Escolas sobre o uso de telemóveis dentro dos estabelecimentos de ensino por se tratar de um "tema complexo" e para não decidir de "forma intempestiva".

"Acho que é um tema complexo e porque é complexo nós precisamos do saber de quem sabe, em particular dos professores e das direções [das escolas] que estão no terreno e, por isso, é que pedi este parecer ao Conselho das Escolas para não decidir por achismo ou de alguma forma intempestiva", disse João Costa, no VIII Encontro Internacional sobre Inovação Pedagógica SUPERTABI 2023, na Maia.

Sublinhando que não tem uma "posição definida" sobre o tema, confessou, no entanto, que não é "adepto da proibição, mas mais adepto da promoção de hábitos saudáveis".

Os Agrupamentos de Escolas de Almeirim vão proibir o uso de telemóveis nas escolas do 1.º ciclo no próximo ano letivo, de acordo com uma recomendação do Conselho Municipal de Educação cujos diretores votaram favoravelmente.

João Costa acredita que o telemóvel é também um recurso didático, preocupando-o, no entanto, o aumento de "algumas questões de segurança e de ciberbullying".