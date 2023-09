"Não queria cruzar-me com o ministro das Finanças, mas não me importava de cruzar-me com Fernando Medina"

Se pudesse escolher, quais seriam as suas férias de sonho e com quem?

A 4, com a família. A vida crescida dos filhos como jovens adultos torna esse um desafio anual difícil de concretizar.

Chega-lhe uma semana de férias, 15 dias ou não prescinde um mês seguido?

Sinto que à medida que ganho anos de vida preciso de férias mais prolongadas, mas não tem acontecido. Talvez no próximo ano. Ou no seguinte...

Qual foi a maior loucura que cometeu numas férias?

Deixar o local de férias em Espanha para acompanhar um fogo na Serra de Sintra, à data no exercício de funções de vice-presidente da Câmara Municipal. Neste caso, a ‘loucura’ foi o próprio incêndio.

Qual o seu maior vício em férias?

Não tenho vícios, só bons hábitos!

Lembra-se das melhores férias que teve? Algum pormenor o marcou?

No antigo parque de Campismo da Praia do Vau. 17 anos celebrados com a minha namorada.

Qual foi a pior experiência?

As deste ano, um acidente pessoal foi o culminar de tudo o que correu mal.

Em férias desliga-se da atualidade nacional e internacional?

Sim, só não me consigo desligar da atividade local do concelho de Sintra em circunstância alguma.

Em caso negativo, ‘atualiza-se’ como? Lendo Jornais? Televisão? Rádio? Sites? Redes sociais?

Todos os meios, desde que o concelho de Sintra seja referência.

Se é fã da Netflix e da HBO como resistirá às suas séries preferidas?

Preencho o tempo com outras atividades, ler e descansar são boas opções. Trabalhos de bricolage também...

Vai conseguir desligar-se das redes sociais? Pensa mandar fotos por WhatsApp aos amigos?

Consigo desligar-me do acessório e espero continuar a conseguir manter-me ligado ao essencial.

Que livros pensa conseguir ler em férias?

A ler a biografia de Júlio de Melo Fogaça do Adelino Cunha e a reler O Grande Amor da Minha Morte do Guilherme Leite, dois autores sintrenses. Aconselho.

Pensa ir a museus ou a exposições durante as férias?

Se surgir uma oportunidade imperdível, sim, mas já o faço em todas as restantes alturas do ano.

Quais seriam os filmes da sua vida que levaria para férias se os pudesse rever?

Era uma Vez na América, ficou-me para a vida a ida ao São Jorge com amigos da juventude. Em família voltaria a ver o Rei Leão ou o Toy Story.

Toma comprimidos para dormir?

Não, tento seguir bons hábitos de vida (dentro do possível, como todas as pessoas).

Qual é o seu maior medo?

Não ter medo, por maiores que sejam as montanhas que tenha para escalar.

Se tivesse mesmo que escolher preferia amor sem sexo ou sexo sem amor?

Escolho sempre a solidariedade.

O que acha de amores de verão? Já viveu a experiência?

Já gostei, quem não?!

O verão puxa mais ao sexo?

Só conseguirei responder à pergunta no outono…

Praia, campo ou cidade?

Sempre praia, o campo preenche-me a outra parte do ano com os passeios do Bacco e da Bali, os meus cães.

Quais as suas praias e restaurantes preferidos?

Adraga em Sintra ou a Calada, embora a Praia Grande tenha-me marcado a juventude. A Comporta é obrigatória. Quanto a restaurantes… o Bar do Fundo, o Apeadeiro ou a Adega das Azenhas são imprescindíveis.

Quais os petiscos imprescindíveis no verão? Cerveja, vinho ou champanhe?

Ameijoas à bulhão pato, de preferência, ao fim da tarde. O vinho branco ou o Rosé Maria Francisca marcam presença obrigatória.

As férias são a melhor oportunidade para cometer excessos alcoólicos ou prefere ficar sempre sóbrio?

Esse tipo de risco não corro. Prefiro estar sempre sóbrio, pelo sim, pelo não…

Com quem não se quer cruzar de todo?

Com o ministro das Finanças, mas não me importava de cruzar-me com Fernando Medina.

Prefere ter os amigos por perto nas férias ou bem longe?

Opto pela família.

Seria um pesadelo ou uma agradável surpresa cruzar-se nas férias com o major-general Agostinho Costa?

Basta-me ser surpreendido na televisão.

Se encontrasse André Ventura na praia o que faria?

Não o conheço.



Se se cruzasse com Georgina Rodriguez, companheira de Cristiano Ronaldo, ou com George Clooney aceitava pôr-lhes creme protetor nas costas?

Sou demasiado tímido para esse tipo de atrevimento.

Se se apaixonasse por um/a muçulmano aceitaria converter-se ao islamismo?

Este não é o tempo da paixão!

Que jogos leva para as férias para jogar com a família ou amigos?

O jogo da dialética da relação familiar.

Quando foi a última vez que esteve numa igreja para rezar?

Na missa em honra de Nossa Senhora da Saúde, São João das Lampas.