Coreia do Sul está contra a tentativa de acordo militar com Coreia do Norte

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, apelou ao fim de qualquer tentativa de cooperação militar com a Coreia do Norte.

Esta afirmação chega após notícias sobre um possível encontro entre os líderes norte-coreano e russo.

Diversas fontes da administração norte-americana revelaram que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deverá viajar em breve para a Rússia onde se irá reunir com Vladimir Putin.

O Kremlin recusou-se na terça-feira a confirmar um eventual encontro entre Kim e Putin.

Em Jacarta, onde o Presidente da Coreia do Sul está a participar na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), e alertou para o risco de Pyongyang e Moscovo alcançarem um acordo sobre armas e tecnologia de defesa.

"As tentativas de cooperação militar com a Coreia do Norte, que prejudicam a paz na comunidade internacional, devem ser interrompidas imediatamente", afirmou Yoon.

O Presidente sul-coreano apelou aos países membros da ONU para "respeitarem as sanções do Conselho de Segurança contra a Coreia do Norte, incluindo a proibição do comércio ilegal de armas".