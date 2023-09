Sul do país volta a tremer. Terceiro abalo em menos de 24 horas

O Instituto Português do Mar da Atmosfera indica que o sul do país tremeu, esta terça-feira, pela terceira vez, tendo sido registado um sismo de magnitude de 2.6 na escala de Richter, em Évora.

O abalo ocorreu pelas 14h47 a 14km de profundidade, a oeste da cidade de Évora.

Recorde-se que este sismo foi registado horas depois de outros dois terem sido sentidos no Algarve, o primeiro de madrugada com uma magnitude de 3,9 na escala de Richter, com epicentro localizado a 98 quilómetros a sul-sudoeste de Faro, e um segundo às 11h17, com epicentro a cerca de 50 quilómetros a sul de Olhão e uma magnitude de 3,7 na escala de Richter.