Três ausências no Conselho de Estado

A reunião do Conselho de Estado, esta terça-feira, para analisar a situação do país e fazer um balanço da situação internacional começou pelas 15h10, no Palácio de Belém, em Lisboa, com três ausências.

O presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o conselheiro de Estado, António Damásio, não estão na reunião, segundo a agência Lusa, que cita fonte da Presidência da República.

Sublinhe-se que a reunião do Conselho de Estado foi convocada por Marcelo Rebelo de Sousa com dois pontos na agenda: a conclusão da análise da situação económica, social e política do país iniciada na reunião de julho e um balanço da situação internacional, com foco na guerra na Ucrânia e na situação económica global.

Esta é a 31.ª reunião do órgão político de consulta do Presidente da República realizada nos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa. O encontro anterior ocorreu a 21 de julho e terminou, após cerca de quatro horas e meia, sem que fossem divulgadas conclusões.